“Çmendet” përsëri moti, ja surprizat që do të na rezervojë në Qershor

Nëse menduat se shpëtuat, gaboheni!

Nga dita e nesërme dhe në fundjavë pritet të mbajë mot i ngrohtë, me vranësira dhe intervale me diell. Gjatë orëve të pasdites priten zhvillime të vranësirave lokale, që do të shoqërohen me reshje lokale shiu dhe bubullima.

Reshjet dhe bubullimat mund të jenë më të theksuara ditën e premte dhe të shtunë. Pas disa ditëve të ngrohta me mot të qëndrueshëm, ditëve të para të muajit qershor, si dhe verës meteorologjike që fillon nesër, mbi rajon nga Atlantiku pritet të shtrihen fusha të ulëta barike që do të sjellin mot me mundësi për reshje lokale shiu.

Temperaturat e ajrit do të mbesin mbi vlerat normale, me minimale nga 12 gradë C deri në 14 gradë C, e ato maksimale nga 24 gradë C deri në 28 gradë C.

Do të fryejë erë e lehtë dhe mesatare nga veriperëndimi-verilindja 1-4m/s. Shtypja atmosferike do të luhatet rreth vlerave normale.