“Çmendet” moti, ja sa do shkojnë temperaturat këtë javë

Pas një moti të freskët fundjavën e shkuar, që u shoqërua edhe me reshje shiu thuajse në të gjithë vendin, pas të mërkurës do të rikthehen temperaturat e larta.

Deri të premten, moti i qëndrueshëm do të jetë prezent në vendin tonë duke bërë që kthjellimet të jenë dominuese por herë pas here do të ketë kalime vranësirash të lehta. Dita e premte dhe e shtunë do të jenë me vranësira dhe shira. Ndërsa e diela do të ri-sjellë sërish kthjellimet në territor, sipas Meteolab.