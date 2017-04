Mbyllja e call - center! Të rrezikuarit e parë të pasiguruarit

Mbi 10 mijë të rinj të pasiguruar do të jenë të penalizuarit e parë të ligjit italian për call- center. Ekspertët e çështjeve sociale dhe punësimit shprehen se po ky grup do të jetë kontigjenti i parë që do të mendojë të braktisë dhe vendin. Sipas ekspertit Kastriot Sulka kanë nisur të ndihen efektet e para të zbatimit të ligjit, pasi shumë kompani po mbyllen. Ndërsa theksoi se qeveria nuk ka bërë asnjë për frenimin e këtij fenomeni në një kohë që mund të kishte përgatitur politika lehtësuese për ta.