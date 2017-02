Masat - Moratoriumi i pyjeve, 5 kryetarë bashkie rrezikohen me ndjekje penale

Janë 5 bashki në vend që sipas inspektoriatit mjedisor nuk kanë respektuar detyrimet ligjore për moraturimin e pyjeve.





Ergys Agasi: Situatë shqetësuese dhe problematikë madhore ngelet në 5 bashki: Kurbin, Durrës, Shijak, Vorë dhe Kamëz. Nuk kanë implementuar ende detyrimet ligjore për ngritjen e strukturave dhe menaxhimin e fondit pyjor





Kryeinspektori Ergys Agasi la afat fundin e muajit mars për plotësimin e detyrimeve të pushtetit vendor, në të kundërt paralajmërin gjoba dhe ndjek penale për kryetarët e bashkive.





Ergys Agasi: “Nëse pas këtij afati kjo situatë shqetësuese nuk do të ndryshojë do të ndiqet dhe procedohet me masa administrative ose procedim penal për kryetarët e bashkive, siç e parashikon kuadri ligjor”





Në analizën vjetore inspektoriati i mjedisit raporton për 82.2% më shumë inspektime krahasuar me vitet paradhëse. Ndërsa prerja e pyjeve 36% me pak krahasuar me vitin 2015.