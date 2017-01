Maks Tufa: Gjysma e këshilltarëve, janë debitorë tek OSHEE dhe Ujësjellësit nuk paguajnë prej vitesh

Prej qershorit 2016 atyre u bëhen paralajmërime, por përgjigja është “Ishalla Rama bën ndonjë amnisti para fushatës”

Gjysma e këshilltarëve debitorë tek OSHEE dhe Ujësjellësi





-Debitorë ata janë edhe tek pagesat e taksave pranë degës së Tatim-Taksave, e cila nuk dihet, sepse akoma vonon dhe nuk dyllos bizneset e këshilltarëve, që punojnë hapur në të zezë

- Duke abuzuar me kartonin e këshilltarit, ata kanë abuzuar edhe me personelin e punësuar në bizneset e tyre, pasi asnjërin prej tyre nuk e kanë siguruar në degën e Sigurimeve Shoqërore