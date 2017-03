Lubonja: Rrezikojmë të mbetemi pa President, Parlament e Qeveri. Duhet urgjent pakt politik sa më i gjerë

Nga Fatos LUBONJA





-Gjendja është shumë më e rëndë, sepse brenda tre muajsh ne rrezikojmë të na bjerë thuajse krejt fasada





“Qeveria teknike është kusht i patjetërsueshëm për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për t’i hapur rrugë zbatimit të reformës së vërtetë në drejtësi, sipas përcaktimeve kushtetuese”. Ky është pak a shumë formulimi i kërkesave të Çadrës së opozitës. Ndërkaq ky formulim shoqërohet edhe me deklarata të herëpashershme të Bashës që i drejtohet Ramës duke i thënë: “E vetmja alternativë është ikja jote dhe e banditëve të tu me para të pista”.





Nuk do shumë mend për të kuptuar se ka një mospërputhje në këto dy prononcime. Thënë ndryshe duket se treni i opozitës kërkon të ecë mbi dy palë shina. Njëra është ajo e “qeverisë teknike”, që presupozon kushte për garë të barabartë zgjedhore midis opozitës dhe “Ramës e banditëve të tij”, por që nuk e përjashton Ramën & Co nga politika. Sipas këtij opsioni, ai edhe mund të fitojë e të qëndrojë në pushtet. Por, sipas shinës së dytë, Rama është në krye të një bande me kriminelë dhe, alternativë e vetme është, që këta të largohen njëherë e mirë nga politika dhe të përgjigjen përpara drejtësisë, sepse një bandë kriminelësh s’mund të quhet opozitë.





Atëherë, çfarë synojnë realisht demokratët?