Lista përfundimtare e aplikantëve në Fakultetin e Ekonomisë -UT

Lista përfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jo fitues) në Fakultetin e Ekonomisë -UT (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2017-2018 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë ju njofton për vazhdimësinë:





"Të dashur maturantë që nuk e shihni emrin si fitues. Edhe nëse të gjithë shoqet dhe shokët tuaj të shpallur fitues do të regjistrohen për të ndjekur studimet në Fakultetin e Ekonomisë, mbeten 395 vende për ju. Por shumë më tepër kuota do të jenë në dispozicion pasi një pjesë do të vendosin të regjistrohen në degë të fakulteteve apo universiteteve të tjera. Ju mirëpresim për të filluar një vit akademik që do të realizojë ëndrrën tuaj!"





Lidhur me procedurat e aplikimit dhe regjistrimit lutemi gjeni në vijim: Udhëzimin nr. 15, datë 19.05.2017 të MAS.