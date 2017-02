Një prind shqiptar do të duhet ta mendojë mirë para se të dhunojë në çfarëdo forme fëmijën e tij. Ndryshimet në ligjin për të miturit, parashikojnë deri dhe heqje e kujdestarisë në këto raste. Madje edhe për ato raste kur fëmija nxirret në rrugë. Masat e reja ligjore do të shtrihen dhe në rangun e mësuesit apo punonjësit socialë. Këta të fundit nëse godasin fëmijët të paktën nuk do të ushtrojnë më profesionin e tyre.