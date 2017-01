Letër nga Danel Cana/ Kam problem me pronën në Tepelenë, sqaron Pëllumb Milori, Shef i Zyrës së Hipotekës Tepelenë

Më rastisi që pas gjashtë vjetësh, të shkoj përsëri në hipotekën e qytetit Tepelenës për një verifikim pasurie (truall) në fshatin Mirinë dhe çuditërisht ekzistonte në dy emra...!

Megjithëse drejtori i këtij institucioni ishte ndërruar dhe nuk ishte më ai i pari, me të cilin kishim konsumuar disa debate, lidhur me këtë gabim (teknik), kështu do ta quaja sepse njerëzit ndonjëherë gabojnë...! Kur u paraqita në sportelin e zyrës së hipotekimit Tepelenë dhe rastësisht pyeta për një pronë që kam në fshatin Mirinë, një djalë që ishte inxhinier i hipotekës dhe që shërbente atje, më nxori një libër me ngjyrë blu, ku kishte gjithë listën e fshatit. I dhashë kartën e identitetit dhe mbasi e kërkoi me sy të gjithë listën, më tha se nuk kishte asnjë me emër të tillë në atë listë. Unë e kisha paguar 6500 lekë, të njëjtin veprim në 2010-ën dhe më shkoi menjëherë mëndja se mund të ishte e pa korrigjuar kjo listë, prandaj për t’u siguruar e pyeta për emrin e “rremë” që ishte atëherë në listën e fshatit! Djali u përgjigj menjëherë se “po”, ai person kishte një pronë truall në atë listë! Mbas një debati të shkurtër në sportel, hyri drejtori i hipotekës, z. Pëllumb Milori. I përsërita atij, se ky gabim më kishte kushtuar plotë 6500 lekë (65 mijë të vjetra). Drejtori më tha shkurt, se nuk kishte të drejtë të korrigjonte këtë listë të cilën e quante “LISTA A”. Unë këmbëngula se nuk mund të kemi një pronë në dy emra, kur në skedarët e brendshëm dhe Certifikata e Pronësisë ishte në tjetër emër! Drejtori fliste dhe këmbëngulte se kjo nuk përbën “problem”, deri sa në Certifikatën e Pronësisë ishte e rregullt, në bazë të Kartës së Identitetit! Për mua, ky është dhe mbetet një problem serioz dhe porta e parë e korrupsionit. Në të njëjtën situatë u ndodha edhe për problemin e shtëpisë së banimit në qytetin e Tepelenës. Unë e kam blerë banesën nga dy persona, të cilët banonin në atë banesë dhe që njëri nga këta e kishte bërë një shtesë më 1992-in, me leje dhe dokumente të rregullta. Drejtori këmbëngulte, se unë nuk mund të marr një Certifikatë për banesën, por duhet të pajisem me dy certifikata! Përse duhet të paguaj dy certifikata për të njëjtën banesë? Cili ligj e thotë këtë?





Pas letrës së dërguar në redaksi nga qytetari Danel Cana, duke respektuar praktikën e verifikimit dhe transparencës publike për të dëgjuar edhe drejtuesin, zyrtarin apo qytetarin të cilëve i adresohen letrat, ankesat, akuzat denoncimet dhe kërkesat, gazeta “Telegraf” komunikoi me drejtuesin e Zyrës së Pasurive të Paluajtshme të Rrethit të Tepelenës, zotin Pëllumb Milori, i cili dha këtë sqarim zyrtar, për publikim në “Telegraf”:





