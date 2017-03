Kapacitetet audituese - Leskaj: Marrëdhënia KLSH-Parlament, nevojë për një fazë të re

Kryetari i Kontrolli të Lartë të Shtetit Bujar Leskaj shpreh vlerësim për marrëdhënien e këtij institucioni me Parlamentin duke e quajtur atë simbolike. Por veçon ai ky raport duhet të hyjë në një fazë të re, atë të zbatimit konkret të rekomandimeve të KLSH, kërkese edhe e progresraportit të BE. Gjatë seminarit për forcimin e kapaciteteve audituese Leskaj nuk komentoi përplasjet e KLSH me pushtetin dhe institucionet e tjera.





Një marrëdhënie simbolike është ajo mes Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Kuvendit të Shqipërisë e cila do duhet të kalojnë në një fazë të re, atë të zbatimit të të rekomandimeve të këtij institucioni të pavarur. Kështu u shpreh kreytari i KLSH Bujar Leskaj në seminarin mbi “Forcimin e kapaciteteve Audituese në Shqipëri”. Leskaj nuk komentoi përplasjet e forta të ndodhura mes KLSH dhe institucioneve shtetërore.





KLSH ka kërkuar edhe ngritjen e institucioneve të reja apo edhe komisione parlamentare me fokus rekomandimet dhe auditimet e saj.