LeMonde.fr: Shqiptarët ia kalojnë edhe sirianëve për azil, të parët në listën e azilkërkuesve në Francë

Shqiptarët janë të parët në listën e azilkërkuesve në Francë për periudhën janar- nëntor 2016, me 5700 raste.

Shqiptarët, sirianët dhe sudanezët janë azilkërkuesit më të shumtë. Lemonde.fr shkruan se 293 azilkërkues nga Shqipëria aplikuan në Francë ndërkohë vetëm në nëntor 973 shqiptarë aplikuan për azil.

Nga janari deri në nëntor 2016, në zyrat për mbrotjen e refugjatëve kanë aplikuar 77 662 azilkërkues. Kjo reflekton një rritje prej 10 % krahasuar me 2015

Pas shqiptarëve renditen sirianët me 5520 raste, afganët me 5466 raste, sudanezët me 5140 raste