Në rrugën "Dritan Hoxha janë përplasur autobuzi i linjës së Kamzës me mikrobuzin me nxënës shkolle dhe për pasojë janë lënduar katër fëmijë, të cilët janë dërguar me urgjencë për kontroll në QSUT. Mësohet fëmijët kanë pësuar dëmtime të lehta pasi fatmirësisht kanë patur të vendosur edhe rripin e sigurimit.