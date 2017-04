Kuvendi i hap rrugë ndërtimit të kullës 350 m të lartë, 15 vite pa taksa për firmën ndërtuese

Kuvendi ka dhënë miratimin për hapjen e negociatave për të firmosur marrëveshjen e ndërtimit të kullës ikonike në Tiranë. 78 deputetë të Kuvendit votuan pro ndërtimit të saj, ndërsa njëri abstenoi.





Firma arabe “Al Habtoor Investment” që do ta ndërtojë kullën ka kërkuar të përjashtohet nga taksat për 15 vite, si dhe faljen e 25 000 m2 truall tek bulevardi i ri që po ndërtohet në Tiranë.