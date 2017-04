Kthesë në hetimet për vrasjen e Sukthit, dyshime për një grup kriminal në Durrës

Hetimet për vrasjen e ish- shefit të Krimit Ekonomik të Policisë së Tiranës, Ervin Dalipaj, si dhe mikut të tij, Juxhin Dauti, janë drejtuar mbi një grup kriminal që dyshohet se ka aktivitet në zonën e Durrësit. Kjo është një prej pistave që po heton policia lokale në lidhje me atentatin e dyfishtë ndodhur mesditën e të martës në rrugën dytësore Vorë Sukth, ku mbetën të vrarë Dalipaj dhe Dauti.





Hetuesit nuk japin detaje për shkak të sekretit hetimor, por dyshojnë se dy viktimat kanë rënë pre e një hakmarrjeje nga një grup kriminal që dyshohet se ka pasur lidhje me Gazmend Çollakun.





Burimet thonë se kjo hakmarrje lidhet me plagosjen e Denis Shtrazës pak muaj përpara se të rrëmbehej Gazmend Çollaku e më pas të ekzekutohej në fshatin Murqin të Krujës. Përplasjen mes Shtrazës dhe Çollakut e ka konfirmuar zyrtarisht edhe Prokuroria për Krime të Rënda.





Hetuesit thonë se po verifikojnë të gjitha përplasjet mes grupeve kriminale duke përfshirë disa ngjarje të rënda të ndodhura vitin e fundit. Një prej tyre është vrasja e Ervin Kodrës dhe Endri Çaushajt të vrarë, mbrëmjen e të dielës së 22 dhjetorit 2016 në afërsi të një lokali pranë portit të Durrësit. Edhe pse dyshimet e policisë kanë qenë të forta, se këto vrasje kanë pasur lidhje mes tyre, ende nuk janë gjetur prova të forta që identifikon autorët e mundshëm të këtyre krimeve.