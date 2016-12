Korrupsioni në administratë, rekord Arsimi i Lartë, gati arrestimet për 280 zyrtarë

Nga Maksim TUFA

Krimi Ekonomik në Drejtorinë e Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Prokurorinë kanë gati pas hetimeve disa mujore, afro 280 dosje të korrupsionit. Në listën e gjatë të hetimeve janë mbi 400 emra, por deri tani vetëm 310 prej tyre, do të përballen me togat e zeza për akuzën e “mitmarrjes, shpërdorimit të detyrës, pabarazinë në tender, pasuri të pajustifikuara, përvetësim të fondeve publike”. Në lista janë zyrtarë të rangjeve të ndryshme, të institucioneve, ndërkohë për nga numri rekordin e mban Universiteti me pedagogë, dekanë, shefa departamentesh të denoncuar dhe në proces hetimi e gjykimi, por nuk mungojnë edhe gjyqtarë e prokurorë, police e shefa komisariati. Bie në sy, numri i madh i pedagogëve të Universitetit Elbasan, të denoncuar dhe akuzuar nga studentë për mitmarrje. Burimet nga Sektori Krimit Ekonomik në Drejtorinë e Policisë Elbasan i thanë “Telegraf” se “është një numër i madh dosjesh dhe emrash, ka me qindra denoncime dhe kemi verifikuar dhe konstatuar nga hetimet, kemi bashkëpunim perfekt me kompanitë e celularëve për lehtësimin e procesit të përgjimit për personat nën hetim, kemi të përzierë në korrupsion dhe afera të tjera të pista, shumë zyrtarë, kurse dëmi ekonomik dhe pasojat e tjera ndaj arkës së shtetit llogariten në miliona lekë apo euro, ndërkohë që siç e thashë mbetet kampion Universiteti Elbasanit, si Fakulteti Gjuhës dhe Letërsisë, Cikli i Ulët, Infermieria, Gazetaria etj, pasi kemi shumë denoncime nga studentët për mit marrje dhe për rrjetin e sekserëve”. Nga burimet e sigurta mësohet se në listën e parë me 310 emrat e parë, janë edhe zyrtarë nga shëndetësia, dhe të gjithë të specialiteteve, të akuzuar për korrupsion dhe abuzime me fondet e shtetit, drejtorë, të akuzuar për “shpërdorim detyre, mitmarrje dhe abuzime me fondet”, pedagogë dhe shefa departamentesh, të akuzuar për “korrupsion dhe shpërdorim detyre”, gjyqtarë dhe oficerë të hetimeve, policë të Qarkullimit Rrugor, kurse pjesa tjetër janë edhe zyrtarë të Nënprefekturës së Gramshit, Peqinit, dhe Librazhdit, tre ish- drejtorë arsimi, drejtorë shkollash”. I njëjti burim nga Krimi Ekonomik tha se “në hetimet tona kemi fakte dhe të dhëna të sigurta që ua kemi bashkangjitur dosjes penale të çdo personi të akuzuar për korrupsion, si incizime etj. Tashmë i mbetet në dorë gjykatës të bëjë detyrën e saj, dhe të mos hedhë poshtë dhe të mos nxjerrë “pa faj” vampirët e parasë. I mbetet gjykatës të mos fshijë fare punën e gjatë hetimore, nga Krimi Ekonomik dhe Prokuroria. Mësohet se nën hetim janë edhe dy ish-punonjës të Krimit Ekonomik, të cilëve u është zbuluar dhe faktuar aktiviteti i tyre antiligjor, duke u kthyer në gjobëvënës. Edhe ata do të hetohen dhe gjykohen për “shpërdorim detyre dhe mitmarrje”. Qarku i Elbasanit që ka nën juridiksion 5 qytete, relativisht mbetet qarku me numrin më të madh të zyrtarëve të akuzuar dhe të hetuar për korrupsion. Vetëm nga korrupsioni me tenderët vlera e dëmit ekonomik për vitin 2016 është llogaritur në mbi 566 milionë lekë.