Korçë, përdoren bombola gazi në çerdhet e fëmijëve

Arjan ZADRIMA





Një tender i dyshimtë, që zhvillohet në datën e publikimit të tenderit në buletinin elektronik të APP

Ndërsa ndodhin shpesh aksidente me pasoja të rënda për jetën dhe pasuritë, të cilët ndodhin nëpër familje e biznese për shkak të shpërthimit të bombolave të gazit, drejtoria e çerdheve në qarkun e Korçës, bëhet palë me këtë rrezik, duke furnizuar çerdhet me gaz të lëngshëm, që përdoret për gatim dhe ngrohje! Që në çerdhet e fëmijëve nevojitet lëndë për ngrohje, gatim dhe shërbime lavanderie kjo është e pashmangshme, [por që të përdoren lëndë djegëse me rrezik shpërthyes, kjo është e palejueshme, mbasi një pakujdesi e vogël, një mungesë vëmendjeje dhe mungesë kontrolli në rast rrjedhje gazi dhe ndodh shpërthimi që rrezikon jetën e fëmijëve të çerdheve. për më tepër, që me urdhër të posaçëm, ndalohet përdorimi I gazit në çerdhe, kopshte e shkolla të çdo niveli. këto shërbime, duhen realizuar me ngrohje, ose me lëndë druri apo me qymyre e tallash i presuar! E sikur të mos mjaftonte kjo shkelje e rëndë me rrezik jetën e fëmijëve të çerdheve, drejtuesit e çerdheve, kanë shpallur datën e zhvillimit të tenderit, pikërisht datën kur njoftimi për shpalljen e tenderit është publikuar në “Buletinin e prokurimit Publik”.





Ja njoftimi zyrtar

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes Adresa Dhimitër Denasi Korçë, Tel/Fax +355698393999 dhe +35582243007, E-mail [email protected]

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës: Gaz i lëngshëm

4. Fondi limit: 999.960 lek,pa TVSh.

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: nga data e lidhjes te kontratës, deri ne 24.12.2017

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 14.04.2017 7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 14.04.2017





Mat/ Drejtoria Spitalore tender 13 milionë për prashitjen dhe vaditjen e e luleve, 5 milionë për higjienën e spitalit





1. Autoriteti kontraktor: Drejtoria e Shërbimit Spitalore MAT, adresa: Lagja “DRITA” Burrel

nr.tel: Tel. & Fax. Nr.Tel.021723390.

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për propozim (prokurim me mjete elektronike).

3. Objekti i prokurimit: “Shërbime te pastrimit dhe gjelbërimit”.

4. Fondi limit: 1178750 (një milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSh

5. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Të ardhura Grante donacione etj.

6. Investim Shpenzim operativ X .

7. Afati për lëvrimin e shërbimit: 01.04.2017 deri me 31.12.2017.

8. Data e zhvillimit të tenderit: data 17.04.2017 ora 11.00

9. Afati i fundit për pranimin e dokumenteve: data 17.04.2017 ora 11.00





Bashkia Himarë, tender 520 milionë lekë për riparimin e shkollës që kushton 200 milionë lekë







BASHKIA HIMARË

1- Autoriteti Kontraktor: Bashkia Himarë

2- Procedura e Prokurimit është: E HAPUR (elektronike)

3- Objekti: ” Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme'' ''Spiro Gjiknuri''

4- Fondi limit : 43.370.995 (dyzete e tre milionë e treqind e shtatë dhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë lekë Pa T.V.SH)

5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit,Të ardhura,Grante,

Fondi per Zhvillimin e Rajoneve X

6- Investim X Shpenzim

7- Afati 6 muaj

8- Hapja e Ofertave do të bëhet në Data: 27.04.2017 Ora: 09:00

9- Afati i fundit për pranimin e dokumenteve Data: 27.04.2017 Ora: 09:00





Dosjet abuzive, të tenderëve që zvarriten, shtyhen e përsëriten qëllimisht





DREJTORIA E SPITALIT “IHSAN ÇABEJ” LUSHNJË

Urdhëroj komisionin qe te anulojë i procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekte “Rikonstruksion i linjës së oksigjenit” për hedhje gabim te dokumenteve standarde dhe vendosjen e kritereve te kualifikimit.





POLIKLINIKA E SPECIALITETEVE NR. 3

Njofton se anulohet procedura “ Kërkesë për Propozim” e e publikuar në datë 06.04.2017 dhe do mbyllej në datë 17.04.2017, si rezultat i një gabimi teknik.





BASHKIA TROPOJË

Bashkia Tropojë njofton se Procedura e prokurimit me objekt “Sistemim i qendrës se NJA Lekbibaj”, e parashikuar për t’u zhvilluar me date 05.04.2017, ora 9:00, anulohet për arsye të mosparaqitjes se asnjë operatori ekonomik (Numër i pamjaftueshëm pjesëmarrësish).





ALBPETROL SHA PATOS

Autoriteti Kontraktor Albpetrol sha Patos, njofton se anulohet procedura e hapur me objekt “Shërbim i Ruajtjes së pronës” i parashikuar për t’u zhvilluar ne date 20.03.2017 ora 10.00, për arsye të përllogaritjes gabim të fondit limit.





BASHKIA ELBASAN