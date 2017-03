Komiteti i Mbrojtjes së Gazetarëve dënon rëndë sulmin ndaj gazetarit investigativ Elvis Fundo

Autoritetet shqiptare duhet të investigojnë në thellësi sulmin e së mërkurës mbi gazetarin investigativ Elvi Fundo dhe me shpejtësi të sjellin përgjegjësit para drejtësisë, deklaroi ditën e sotme Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve. Dy agresorë të paidentifikuar rrahën Fundon, i cili drejton webfaqen Citynews.al dhe Radio Best, me mjete të forta pranë një stacioni treni në kryeqytet.





Fundo u shtrua në spital me disa plagë.





“Ne jemi të shokuar nga sulmi i djeshëm mbi Elvis Fundon,” tha Zëvendës Drejtori Ekzekutiv i KMG, Robert Mahoney. “U bëjmë thirrje autoriteteve që të konsiderojnë gazetarinë e Fundos si një motiv të mundshëm për sulm, dhe të vënë fajtorët para drejtësisë duke dërguar një mesazh të qartë që nuk mund të sulmosh gazetarët dhe të kalosh pandëshkuar.”