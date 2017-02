Çdo person që merr pagë minimale, do të përfitojë rritje. Vendimi është miratuar në parim në mbledhjen e Këshillit të Punës, por debati është përqëndruar në vlerën, që do shtohet. Ministri i Financave ka bërë sqarimet se kur do të finalizohet vendimi. Ndërkohë rritje pagash ka kërkuar edhe Ministri i Brendshëm Tahiri, për punonjësit e shoqërive të ruajtjes fizike.