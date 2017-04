Kapshticë, gjenden 121 pako me kanabis në kufirin e gjelbër, në kërkim trafikantët

Policia Kufitare në Korçë ka sekuestruar 121 pako me lëndë të dyshuar kanabis në Kapshticë. Sipas policisë, në kufi të gjelbër, konkretisht në vendin e quajtur “Piramida 54”, Vidohovë, janë konstatuar dy çanta sportive dhe një thes, brenda të cilave u gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale 121 pako të mbështjella me letër natriban, me lëndë të dyshuar si kanabis.





Nga ana e shërbimeve policore shqiptare në bashkëpunim me policinë greke, janë koordinuar veprimet dhe po vijon puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si edhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.





Specialistët e Seksionit për Narkotikët në policinë e Korçës po kryejnë veprimet e nevojshme procedurale të rastit dhe peshimin e sasisë të lëndës së dyshuar narkotike.