Një katastrofë e re me zjarret është shmangur në Berat falë Policisë, e cila e ka kapur me çakmak dhe me lupë në dorë, zjarrvënësin, pikërisht në moment kur po tentonte të ndizte pyllin.





I arrestuari Asqeri Pashallari 42 vjeç, banues në Berat, u kap në pyllin me pisha në lagjn Kala. Përveç mjeteve për të vënë zjarrin, ai kishte me vete dhe dy thika.