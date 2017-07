Kapet drogë në burgun e Drenovës

Një të dënuari për vrasje në burgun e Drenovës i janë gjetur 5 gramë lëndë narkotike e llojit kanabis sativa. Ergys Rushitaj, i cili ishte i dënuar për vrasje, e kishte fshehur drogën në trup.





Ka qenë një kontroll i imtësishëm i ushtruar nga punonjësit e burgut që ka zbuluar sasinë e narkotikëve. Sipas të dhënave, paraditen e së hënës i dënuari për vrasje ka pasur takim me nënën e tij.





Gjatë takimit të tyre operatorët e kamerave kanë parë nënën t’i japë të birit diçka, duke u përpjekur që kjo gjë të mos binte në sy.





Pas largimit të nënës, agjentë të sigurisë kanë hyrë në dhomën e të dënuarit dhe gjatë kontrollit i kanë gjetur qeset me lëndën narkotike. Ndërkaq, ndaj Rushitajt Prokuroria e Korçës ka nisur procedimin penal dhe ka filluar hetimin ndaj nënës së tij.





Ergys Rushitaj vuan dënimin me 22 vite burg për një vrasje të regjistruar në vitin 2011. Ngjarja u shënua në fshatin Poliskë në Devoll, ku Rushitaj, asokohe 19 vjeç, së bashku me dy të rinj të tjerë tentuan të vidhnin një banesë dhe u konfrontuan me një grua 86-vjeçare.