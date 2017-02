Kapen 10 kg drogë në Janinë, çantat e fshehura nëpër shkurre







Policia helene ka zbuluar një tjetër sasi droge në Janinë. Sipas mediave greke, droga, rreth 10 kg marijuanë u gjet në dy çanta me drogë në anë të rrugës Janinë-Kozani, në kilometrin e 30-të. Mësohet se lënda narkotike ishte fshehur nën disa shkurre.

Në çanta ndodheshin 9 pako me gjithsej 10 kg e 250 gr. marijuanë. Policia greke ka thënë se droga ishte kaluar nga kufiri i gjelbër dhe ishte fshehur për t’u tërhequr nga trafikantë të tjera që më pas do e çonin në destinacion.