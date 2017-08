Sipas Metereologëve që dita e martë e kësaj jave do të ketë një mot të freskët dhe me reshje shiu.

Temperaturat do të ulen deri në 4 gradë celcius. Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e enjte. Nga e premtja ka një rritje temperaturash, që do të shoqërohen me erë të lehtë.

Pjesa juglindore, veriore do të ketë rreshje shiu gjatë mesjavës.