Jeta e fshehtë e seksit; si funksionon rrjeti i prostitucionit në Shqipëri

Të intervistuara pas hekurave te burgut, vajzat apo nenat e reja te divorcuara, rrëfëjnë se cilët janë klientët VIP të tyre.

Të dhënat Zyrtare tregojnë se prostitucioni po kthehet në një shqetësim, ndërsa policia se fundmi ka identifikuar edhe prostitucionin e luksit.

“Kur dal për të gjetur klientë shkoj në një lokal me muzikë, vishem në mënyrë provokuese. Kush me afrohet i them jam vajzë pune”, tregon Besa.

“Unë dilja kur më telefononin klientët”, thotë Ana.

Ana dhe Besa janë pjese e një grupi prej 22 personash ku mes tyre 10 janë prostituta, të cilat ofronin shërbime seksi në Tiranë.

Sipas të dhënave nga Ministria e Drejtësisë prostitucioni po kthehet në një shqetësim, ndërkohë që për policinë është identifikuar së fundmi edhe prostitucioni i luksit.