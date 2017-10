Ja si shpërdorohen paratë e qeverisë në drejtorinë e Autoritetit të Aviacionit Civil

Hetimi/ Miliona për udhëtime në Meksikë dhe pjesëmarrje në aktivitete, me objekt të ndryshëm nga ai funksional i aviacionit





Një tjetër skandal pritet të mbërthejë në Autoritetin e Aviacionit Civil shqiptar dhe kjo do të zyrtarizohet ,sapo organet e kontrollit të brendshëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të KLSH dhe krimit ekonomik të zbarkojnë në institucionin që drejtohet nga z. Lilika Radovicka. Bëhet fjalë për një të ashtuquajtur seminar, i cili do të zhvillohej në Kankun të Meksikës, në të cilën ka marrë pjesë edhe një përfaqësues i drejtorisë së Autoritetit të Aviacionit Civil. Ajo që krijoi dyshime nga specialistët dhe ekspertët e vetë kësaj drejtorie ka të bëjë me faktin se, ky aktivitet bëhet jo për fushën e aviacionit, por ka të bëjë me arsimin,,teknologjinë minerale,,atë mjedisore, kornizat politike etj.,të cilat do i publikojmë nga origjinali ku u mbajt ky Samit nga datat 22 deri më 25 tetor 2017. Sipas dokumenteve të publikuara në faqen zyrtare të aktivitetit 3 ishin shtyllat e mbulimit dhe qëndrueshmërisë :

-Shkencë, teknologji dhe praktikë industriale.

- Korniza politike dhe sociale.

-Arsimi.





Atëherë lind pyetja, ku futet këtu Autoriteti i Aviacioni Civil Shqiptar ?!

Që të jesh pjesëmarrës dhe të përfaqësosh Shqipërinë nuk ka asnjë gjë të keqe, përkundrazi, është e dobishme, pasi specialistët e institucioneve shqiptare profilizohen me homologët e tyre evropianë dhe botëror. Por të shkosh në këto të ashtuquajtura seminare me ftesë nominale ku është përcaktuar edhe emri se kush do të shkojë, kjo përbënë një veprim jo të ndershëm dhe krijon përshtypjen, se dikush e ka dërguar posaçërisht këtë ftesë. Ndaj titullari i institucionit në rastin konkret z. Lilika Radovicka duhet ta verifikonte, ta bllokonte dhe të kërkonte investigimin e këtij rasti, i cili përbën një aferë të turpshme për paratë e taksapaguesve shqiptarë. E theksojmë këtë të fundit, pasi po të ishte se shpenzimet do ishin të vendit organizator atëherë do të mendonim se, edhe pse nuk është e profilit dhe e fushës së Aviacionit që të paktën shteti që ka njëmijë e një halle nuk po nxjerr para nga arka e qeverisë shqiptare. Por këtu qëndron edhe fakti tronditës dhe që përbën një abuzim të hapur me paratë e qeverisë sonë, pasi pala organizatore e seminarit në Meksikë, jo vetëm që nuk merrte përsipër asnjë pagesë të pjesëmarrësve ,por kërkonte që për pjesëmarrësit në seminar të paguhej një vlerë prej 1069 dollarë nga pala shqiptare, Autoriteti i Aviacionit e Aviacionit Civil ( AAC), shoqëruar me faksimile.

Mendojmë, që nuk ka më turp dhe më skandal që të vijë një ftesë pa asnjë lidhje dhe jashtë objektit të punës dhe misionit si AAC dhe ti si drejtoreshë urdhëron të paguhen miliona vetëm për pjesëmarrje?!

Institucionet e specializuara duhet të nisin hetimet dhe të zbardhin të vërtetën, duke mbajtur qëndrim për abuzimet e konstatuara. Nga ana tjetër edhe bileta u porosit dhe do paguhet nga AAC, por një verifikim i bërë nga ekspertët dhe specialistët e aviacionit civil krijoi dyshimin se në ftesën (PDF) është ndërhyrë dhe veç objektit të seminarit për miniera, mjedis etj, të cilat janë më poshtë në origjinal , flitet se dikush ka shtuar fjalën aviacion. Kjo përbënë edhe çelësin dhe arsyen justifikuese, se përse në këtë seminar duhet të shkonte edhe një përfaqësuese e Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar ( AAC). Kjo bëri që bileta e prenotuar online të bllokohej, ndërkohë që personi në të cilën kishte ardhur ftesa kishte bërë prenotime të kahershme, kuptohet për të kapur edhe çmim me agjencitë vendase të prerjes së biletave.





Covering 3 Sustainability Pillars:

(1)Science, Technology & Industrial Practice (2)Political and Social framework and (3)Education.

Incorporating numerous International Symposia related to:

Mineral*metals*material-mining *extraction *processing *manufacturing *recycling *waste treatment *energy-environmental /halth, * legal /management / financiar,*policy / social issues





Përfshirja e shumë Simpoziumeve Ndërkombëtare në lidhje me:

Mineral, metale, materiale-miniera, nxjerrjes, procesimit , të përpunimit, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve, energjia-mjedisi, shëndeti, ligjore menaxhimi, financiare, politika, çështjet sociale.





Dhe përfundimisht do të pyesin lexuesit dhe titullarët e lartë të ministrisë, se çfarë u bë?

Personi për të cilin erdhi “ftesa “ rastësore iku dhe është kthyer para dy ditësh. Ironia e procedurës është se ftesa zyrtare në institucionin e AAC ka ardhur në emër te paracaktuar dhe me mbiemrin e martesës dhe jo të vajzërisë. Edhe ky detaj kërkon verifikimin dhe saktësimin zyrtar. E themi këtë pasi në institucion, bordero dhe e-maile përdoret mbiemri i vajzërisë. Dikush me të drejtë mund të thotë, që nuk është etike të merremi me gjëra personale dhe familjare. Dhe e vërteta ashtu është dhe duhet të jetë përherë, pasi nuk është, as etike dhe as qytetare të merresh me gjëra personale dhe aq më tepër familjare. Por arsyeja, pse e përmendëm ka të bëjë me faktin se, një nga drejtuesit e seminarit në Meksikë, ku drejtoresha Lilika Radovicka, tashmë ia kishte bërë pagesën, ishte pikërisht vëllai i personit, të cilës i kishte ardhur ftesa dhe për të mos rënë në sy mbiemri i tyre u përdorën këto kombinime mbiemrash. A përbën kjo një konflikt ? A përbën kjo një skandal për drejtoreshën Lilika Radovicka? Cilat ishin arsyet e vërteta të kësaj afere pavarësisht vlerave? Ne mund të hamendësojmë sa të duam ,por organet e specializuara janë ato që duhet të vendosin drejtësinë në vend. Përfundimisht, aktiviteti në fjalë nuk ka as edhe një lidhje me sektorin e Aviacionit, çështja më problematike është, se ftesa i bie të jetë e paracaktuar qëllimisht para se te nisej në institucion, në mënyrë të tillë që të përshtatej për zonjën në fjalë! Nga një verifikim i thjeshtë pranë sistemit TIMS del që zonja ka shkuar në Cancun-Meksikë dhe ka qenë në krahun mbështetës të aktivitetit të vëllait, por me paratë e paguara nga AAC dhe drejtoresha bamirëse z. Lilika Radovicka! Çdo veprim i legjitimuar nga institucioni i Autoritetit te Aviacionit Civil përbën një shkelje dhe që kërkon hetim të specializuar për të zbardhur të vërtetën, për të vënë në vend drejtësinë dhe për të përcaktuar, nëse ka apo nuk ka abuzime me paratë e shtetit.