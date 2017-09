Italia dërgon dosjen për ekstradimin e Alket Hatisë

Burime nga Prokuroria e Përgjithshme bëjnë me dije se po shqyrtojnë vendimin e Gjykatës së Milanos, ndërsa vendimi për ekstradimin do të merret nga Gjykata e Durrësit. Hatija është në kërkim policorë pas vendimit të Apelit në Durrës që dha masë sigurie me burg mbi kërkesën e ekstradimit nga Interpol Roma.

Vendimi i Gjykatës së Milanos në Itali që e dënon Alket Hatinë me 20 vjet burg është përkthyer dhe u ka mbërritur autoriteteve në Tiranë, por burime të prokurorisë thonë se ende nuk është e qartë nëse akuzat janë të njëjtat me ato për të cilët Hatija është dënuar më parë në Shqipëri.





Hatija vijon të jetë në kërkim policorë. Ai u arratis pasi Gjykata e Faktit në Durrës vendosi ta linte të lirë më 11 korrik të këtij viti, duke përdorur si argument edhe pretendimin e mbrojtjes se ai ishte dënuar njëherë për këto vepra penale edhe pse gjykata nuk e kishte në atë moment vendimin e drejtësisë italiane, për të dalë në atë përfundim.





Vendimi i cili sipas prokurorisë së Durrësit kishte “bërë ineficent sistemin e kërkimit ndërkombëtar”, shkaktoi përplasje mes institucioneve të drejtësisë dhe u bë shkak për inicimin nga Ministria e Drejtësisë e një procedimi disiplinor ndaj gjykatësit Petraq Ccurri. Gjykata e Apelit e rrëzoi atë vendim, por pas caktimit të masës së sigurisë me burg policia nuk e gjeti në banesë të kërkuarin nga Interpol Roma.





Ndërkohë vendimi i Gjykatës së Milanos së bashku me kërkesën për ekstradim ka mbëritur në Tiranë pak ditë më parë dhe tashmë është përkthyer. Megjithatë ende sipas burimeve të prokurorisë nuk është e qartë nëse ky vendim gjyqësor është i njëjtë me atë që ka marrë gjykata e Krimeve të Rënda kundër Alket Hatisë apo jo, argument që u përdor nga mbrojtja e Hatisë që ky të fitonte lirinë në fillim të Korrikut.





Në vendimin e drejtësisë italiane të cilin BIRN e disponon evidentohen shumë episode të trafikimit të heroinës nga Shqipëria në drejtim të Italisë, por prokuroria tha se është në verifikim e sipër rast pas rasti të episodeve për të parë nëse ato janë shqyrtuar nga Gjykata e Krimeve të Rënda në vitin 2010. Burimet pranë Prokurorisë së Përgjithshme i thanë BIRN se dosja do të dërgohej në gjykatën e Durrësit, ku do shqyrtohej nëse Hatija do të esktradohej apo jo.





Alket Hatija i cili u arrestua me 8 korrik me urdhër të Prokurorisë së Durrësit, pasi u shpall në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, kishte përfituar edhe më herët nga vendimet e drejtësisë shqiptare.