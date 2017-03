Itali, kapet gomonia me 1.2 ton marijuanë nga Shqipëria, vlera rreth 12 milion euro

Dy shqiptarë me inicialet H.E. 37 vjeç e M.H 34 vjeç janë arrestuar nga autoritetet italiane në Bari. Shqiptarët drejtonin një gomone të fuqishme me drogë që po udhëtonte nga Shqipëria drejt brigjeve italiane. Në bordin e saj janë gjetur 52 pako marijuanë me një peshë totale prej 1 ton 215 kg.