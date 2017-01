ISIS, thirrje përkrahësve për sulme të reja







Yesterday

Grupi militant Shteti Islamik po i shton përpjekjet në internet për t’i nxitur simpatizantët e vet në Perëndim, që t’i shtojnë sulmet në vendet ku ata jetojnë. Grupi terrorist po publikon madje në internet edhe udhëzime të hollësishme për mënyrat e ndërtimit të armëve kimike artizanale.



Propaganduesit e grupit nuk janë duke e fshehur synimin e tyre kryesor të udhëheqësve të tyre, - përpjekjet për t’i detyruar fuqitë perëndimore që të fokusohen tek forcimi i sigurisë, në vend që të fuqizojnë luftën kundër grupit terrorist në territoret e tyre, që muajt e fundit janë kufizuar së tepërmi. ISIS po i nxit simpatizantët përmes propagandës që zhvillon në Internet, që t’i shtojnë sulmet, me synimin për të dëmtuar ekonominë e vendeve të cilësuara prej tyre si armike.



Instituti Kërkimor për Lindjen e Mesme, me bazë në Washington ka monitoruar propagandën në Internet të grupit terrorist, që përveç nxitjeve për sulme të reja terroriste, boton artikuj që mburrin sulmet vdekjeprurëse, si ai në një klub nate me klientë homoseksualë në Florida, ai në Nice të Francës, apo sulmi më i fundit në Berlin, që ata i cilësojnë si sulme në “vendet e të pafeve”.