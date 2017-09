Integrimi i Romëve në rajon edhe si kusht për integrimin në BE

Njësisë së Veprimit për Integrimin e Romëve të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) 2020 (RI2020) i është dhënë mandati që të punojë me qeveritë për zhvillimin e standardeve rajonale për buxhetimin e politikave të integrimit të romëve dhe buxhetin kryesor që është përgjegjës për integrimin e romëve, në takimin e Task Forcës RI2020 i cili përfundoi në Beograd sot.





“Që nga fillimi i projektit, (18 muaj) RI2020 zbatoi në mënyrë efektive aktivitetet e planifikuara, duke siguruar standardet rajonale të monitorimit dhe raportimit dhe shumicën e rekomandimeve të pranuara të politikave. Ne kemi vërejtur arritje pozitive në arsim, veçanërisht në promovimin e arsimit parashkollor për romët “, tha në hapjen e takimit Orhan Usein, udhëheqës i ekipit të veprimit RI2020.





“Megjithatë, diskriminimi në arsim mbizotëron dhe krimi urrejtjes / gjuha e urrejtjes janë rritur siç raportohet nga organizatat e shoqërisë civile. Në të njëjtën kohë, ekziston nevoja për të lëvizur nga ndërhyrjet e bazuara në projekte në zgjidhjet institucionale të problemeve. Sfidat tona të ardhshme përfshijnë avancimin e buxhetit për politikat e integrimit të romëve dhe çështjet specifike të strukturës institucionale siç është nevoja për përmirësimin e llogaritjeve të buxhetit për të pasqyruar masat kryesore nga të cilat kanë përfituar romët “.





Takimi shqyrtoi përparimin e integrimit të romëve dhe zhvillimet e ndërlidhura, dhe vendosi mbi temat e aktiviteteve të projektit, duke siguruar monitorim dhe raportim të plotë mbi politikat e integrimit të romëve.





Morten Jung, këshilltar i lartë për Ballkanin Perëndimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të KE pranë, shprehu kënaqësinë që projekti RI2020 ka punuar për të ecur përpara proceset e integrimit të romëve në rajon duke përmirësuar praktikat e planifikimit dhe monitorimit. Ai gjithashtu u kujtoi pjesëmarrësve të Task Forcës për angazhimin e BE-së për të konsideruar përparimin e qëndrueshëm në integrimin e romëve një pjesë e rëndësishme e procesit të përgatitjes së pranimit në BE dhe do të sigurojë mbështetje në këtë drejtim për të gjithë aktorët e përfshirë.





Takimi gjithashtu diskutoi hapat prapa në punësim dhe strehim. Megjithëse strehimi është një investim i shtrenjtë, është rekomanduar që të kombinohen me investime sociale dhe ekonomike për të siguruar qëndrueshmëri afatgjatë. U konstatua se masat afirmative, sidomos subvencionet për punësimin e romëve duhet të zgjasin në kohë; sipërmarrja sociale duhet të promovohet dhe të rregullohet me ligj; dhe ministritë e shëndetësisë duhet të përmbushin detyrimet e tyre siç është planifikuar ose të japin argumente të konsiderueshme për dështimin e zbatimit të planit me qëllim që të diskutojnë masat zbutëse.





Neda Korunovska, Menaxher i Avokimit, Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, u kujtoi pjesëmarrësve se Integrimi Romëve 2020 mbështetet në Dekadën e Përfshirjes së Romëve 2005-2015, që krijoi kornizën politike dhe institucionale dhe dialogun për Integrimin e Romëve. Tashmë fokusi është në sfidat e mbetura të përfshirjes së interesave të komuniteteve rome në politikat e reformave, përfshirë buxhetin.





Pikat kombëtare të kontaktit të romëve, që përfaqësojnë qeveritë e rajonit, janë zotuar të miratojnë modelin e monitorimit si pjesë zyrtare të strategjive / planeve të tyre të veprimit dhe të kryejnë detyra statistikave të shtetit dhe ministrive të financave për të plotësuar pjesët përkatëse. Raportet e monitorimit duhet t’i dërgohen ekipit të RI2020 në qershor të çdo viti. Për këtë qëllim, RI2020 planifikon të zhvillojë një platformë online për monitorim.





Takimi i dytë i Task Forcës, i cili mblodhi Pikat Kombëtare të Kontaktit të Romëve, përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia, Komisioni Evropian, Fondacionet e Shoqërisë së Hapur dhe KBR, është organizuar nga RI2020 i KBR. Task Force për Integrimin e Romëve 2020 mblidhet çdo vit.