“Iku në Itali për t’u bërë aktore”, si përfundoi pornostare e njohur vajza nga Kërraba

Sot ajo është një prej shqiptareve më të ndjekura në rrjetet sociale dhe gjithçka e ka arritur falë zhveshjes. Në ditët e sotme me sa duket kjo është një nga mënyrat më të mira për të arritur famën, por jo përherë ka qenë kështu.

Pornostarja shqiptare, Alby Rydes, tashmë me një karrierë të konsoliduar në Shtete e Bashkuara të Amerikës, ka pasur tjetër ëndërr kur ishte më e vogël.





Emri i saj është Xhoana dhe është me origjinë nga Kërraba. Rreth 6 vite më parë rrinte me shtëpi me qira në Tiranë, me disa shoqet e saj, deri sa u largua për në Itali.





Një burim shumë i afërt me vajzën ka thënë se në Itali shkoi me dëshirën për të studiuar për aktrim, por “një Zot merr vesh si përfundoi aktore pornoje”.





Alby, ose Xhoana, fillimisht ka pasur tatuazh vetëm kurorën në zonën intime, e më pas ka shtuar gjithë të tjerat me radhë.





Tani është mjaft e njohur dhe shoqërohet me persona të famshëm.