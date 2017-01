Identifikohet 32 vjeçari që u vra sot në Vlorë







Refit Toro quhet personi që u ekzekutuar pasditen e sotme ndërsa udhëtonte drejt Skelës në Vlorë.

Ngjarja tronditi Vlorën dhe shkaktoi jo pak panik tek banorët e zonës, pasi autorët kanë qëlluar disa herë me automatik edhe pasi kanë vrarë 32-¬vjeçarin Toro që udhëtonte me makinën e tij.

Viktima jetonte jashtë Shqipërisë dhe prej disa kohësh ishte kthyer dhe jetonte në Tiranë. Vrasja ka ndodhur në të njëjtin vend, ku një vit më parë, më 23 janar 2016, 52¬vjeçari Hyqmet Nexhipi, pronari i një peshkarexhe u gjet i vrarë në makinën e tij.

Sipas policisë, dyshohet se Nexhipi gjatë momentit që është vrarë ka qenë duke lëvizur me mjetin e tij. Autorët e vrasjes së Nexhipit u identifikuan dhe një prej tyre u arrestua, ndërsa tjetri është ende në kërkim. Nuk dihen ende motivet e vrasjes së sotme dhe rrethana të tjera të ngjarjes.

Policia e Vlorës ka dhënë informacione shumë të pakta, duke u kufizuar vetëm me inicialet e viktimës. Refit Toro u qëllua sot rreth orës 17:57, në vendin e quajtur “IshParku i Tregtisë”, në rrugën e kësaj zone. Ai ka ndërruar jetë rrugës drejt Spitalit Rajonal.

Dyshohet se autori pasi ka kryer krimin është larguar me shpejtësi me një automjet, për të cilin po punohet për zbulimin e tij. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryhen veprimet hetimore në lidhje me dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje. Janë ngritur pika kontrolli në rrugët dalëse dhe hyrëse të qytetit të Vlorës me qëllim kapjen e autorit.