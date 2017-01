Haberet e Ylli Dylgjerit







1-

Përvojë nga Vladimiri...



Ky Vladimiri që do të lexoni më poshtë nuk është Vladimir Iliç Lenin, nuk është as Vladimir Majakovski, është deputeti socialist Vladimir Kosta që ka provuar tre here të largohet nga PS-ja, ka shkruar letra për abuzimet me fondet publike në vend, ka dhënë intervista në TV, është betuar se nuk e bashkon gjë me ministrin Arben Ahmetaj, dhe sërish militon pa iu dredhur qerpiku në PS...



