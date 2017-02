Grabitja afër Rinasit, rrëfehet dëshmitari: Ishin 5 persona, qëlluan me armë në ajër

Gazetarja Klodjana Lala ka arritur të sigurojë për “BalkanWeb” dëshminë e personit i cili filmoi momentin e plotë të grabitjes së dy automjeteve që transportonin para të një banke të nivelit të dytë drejt Rinasit. Nga vendi ku ndodhi grabitja, dëshmitari, identiteti i të cilit për shkaqe sigurie nuk publikohet, ka qenë vetëm 50 metra larg.

Ai pohon për “BalkanWeb” se ka parë 5 persona të veshur me kamuflazh të cilët dolën nga një fuoristradë dhe një makinë tjetër dhe nën kërcënimin e armëve kanë marrë 7 thasë me para. Sipas tij autorët kanë qëlluar edhe me armë në ajër për të trembur punonjësit e kompanisë private të sigurisë.