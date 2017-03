Gjirokastër - Çipa: Janë evdientuar parcela me kanabis, të vendosur për ta luftuar

Zëvendësdrejtori i Policisë së Shtetit Ardian Çipa ka zhvilluar një takim me drejtuesit e policisë së Gjirokastër për luftën kundër kanabisit.





Çipa ka thënë se janë të vendosur për të mos lejuar kultivimin e lëndëve narkotike.





Çipa: Me mbështetjen e Guardia Di Finanza në të gjithë territorin janë evidentuar shumë parcela me kanabis. Bashkëpunimi është i domosdoshem. Ka rritje me 7,2 here e sipërfaqeve në Gjirokastër. Në rritje edhe numri i personave të paidentifikuar. Sipërfaqe të konsideruara me kanabis edhe në Tepelenë dhe Përmet.





Çipa tha se plani i policisë është ndërgjegjësimi i komunitetit.