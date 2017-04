Mark Lekani është gjetur pa jetë në burgun e Shënkollit. Burime nga burgu bëjnë me dije se viktima është një shtetas 75-vjeç që po vuante dënimin e tij në këtë burg. Ende nuk ka ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me ngjarjen, ndërkohë që mësohet se i moshuari vuante nga tensioni. Zyrtarë nga burgu bëjnë me dije se aktulisht kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e vdekjes së tij.