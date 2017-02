Gezim Llojdia: Si e vlerësonte Karl Patsch pasurinë arkeologjike të Durrësit

Karl Patsch, një ndër historianët , që ka njohur dhe vizituar disa nga qendrat arkeologjike shqiptare





Në verën e vitit 1923, Profesori i Universitetit të Vjenës Karl Patsch, një ndër historianët , që ka njohur dhe vizituar disa nga qendrat arkeologjike shqiptare në atë vit është gjendur në Tiranë. Ardhja e këtij personaliteti të spikatur në fushën e arkeologjisë në Shqipëri flet qartë se repartet arkeologjike shumë të pasura shqiptare kishin tërhequr vëmendjen e tij. Karl Patch (1865-1945) arkeolog dhe historian austriak. Deri më 1918 drejtor i Muzeumit të Bosnje-Hercegovinës dhe Institutit për hulumtimet Ballkanike në Sarajevë nga viti 1918, profesor në Universitetin e Vjenës dhe Drejtor i Institutit Ballkanik të Vjenës. Në verën e vitit 1923, Profesori i Universitetit të Vjenës Karl Patsch, dhe sipas gazetës :”Shtypi” , ai personalisht ka kontribuar mjaft për organizmin e muzeut kombëtar . Duke ju referuar kësaj ngjarje siç ishte ngritja e muzeut kombëtar, Patsch ka dhënë për reporterin e gazetës një intervistë ku historiani i njohur sjell fakte dhe dokumente të reja për historinë e këtij vendi. Patsch shprehet për të kaluarën e lashtë dhe shumë të ndryshme .Gazeta :”Shtypi” e Diel 3 qershor 1923. Muzeu kombëtar. Karl Patsch e ka vizituar vendin tonë herët. Ai ka shkruar edhe libra.

Bisedim me Z. Karl Patsch .





Z. Doktor Karl Patsch profesor i Universitetit të Vjenës që gjendet përkohësisht ndër ne për organizmin e muzeut, sado që është tepër i zënë me punë e mundohet natë e ditë na bëri nderin të na dëftonte në një bisedim të gjatë, programet e Muzeut Kombëtar. Profesor Patsch me atë mirësi që i dallon njerëzit e naltë, na thanë ndërmjet të tjerave.

Shenjat e Lumnisë në Veri





Shqipëria ka pas kohë të kalueme, shumë të lashtë e shumë të ndryshme. Shenjat e kësaj janë ruajt edhe sot shihen andej- këtej mbi tokë, nën tokë, sikurse na tregojnë shumë gjetje të çmueshme. Krejt rrethi i Shkodrës dhe ana e lindjes së liqenit të saj ka varre e kështjella prej kohës thrako-iliriane. Shumë më për kulturën janë gjetjet afër qytezës Kalaja e Dalmacisë. Shka mund të gjenden ndër varre na tregojnë rrënimet e banuara prej Dom Ndre Mjedës, të këtij miku të kuptueshëm të vjetrish. Në kështjellën e Shkodrës janë gjetur copa muresh prej kohës kur këtu sundojshin mbretërit ilirë e më vonë romakët. Muret e reja të kështjellës me pirgjet e tyre janë prej kohës së Venedikut e kanë qëndruar kundër luftimeve të osmanëvet në shekullin XV. Grykat e puseve që gjinden sot në disa shtëpia private të qytetit janë prej kësaj kohe . Pasurinë e kishave të Shkodrës së atëhershme e dëshmojnë rrënimet e sotme ashtu edhe Kisha e Madhe e kështjellat dhe kishë e Zojës së Shën Vlashit në kështjellë. Si në Shkodër ashtu edhe ndër viset e tjera shohim shenjat e kulturës së Shqipërisë si rrënimet e kishave në shekujt bizantinë, romakë, e gotikë. Një kuvend Bendiktinësh shumë i rëndësishëm kjo Shën Sergit afër Bunës, ku gjindej një vend tregtie shumë në zë me tregtarë prej të gjitha anët e botës . Sot na dëshmojnë këtë madhëri vetëm disa rrënime muresh në katundin e Shirqit, këto rrënime kanë kaq rëndësi të madhe ,sidomos shkrimet gjinden ndër to sa që Qeveria Shqiptare do të shpenzonte shumë e sa më parë të merrte masat e duhura për rojën e tyre, përpara se ti përpijë Buna . Në Lesh ku vdiq e u varros Skënderbeu shihen ende sot rrënimet e mureve të qytetit të cilat në një kohë rrethonin qytetin grek e mbi qytet Mali i Shelbuemit, janë gjetur themelet e Arkolissos ku Dionisi i Sirakuzës kishte kryevendin e sundimit të tij në Adriatik. Kah veriu i Lezhës në fushën e Giadrit afër katundit Vig shef rrënimet e një kështjelle romake. Kah jugu i Lezhës At Shtjefën Gjecovi një rrëmihtar i vlefshëm vjetërsish gjeti një vend të kohës romake ku qiti në shesh prej varresh armë, e sende. Stolisje shumë interesante.





Rëndësia e Durrësit