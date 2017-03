Gazeta Zvicerane: Kanabisi, sunduesi miliona dollarësh i Shqipërisë

Kultivimi i kanabisit është një industri miliarda dollarëshe në Shqipëri, shkruan Nene Zurcher Zietung.. Shifra të sakta mungojnë, por sipas Raportit Botëror të Drogës, Shqipëria është një nga burimet më të rëndësishme për tregun botëror. Shqipëria kontrollojnë trafikun e drogës dhe të shtrihet gjerësisht në Evropën Perëndimore. Korrupsioni, varfëria dhe institucionet e dobëta shtetërore të minuar luftën kundër mafias.





Megjithatë, qeveria socialiste e artistit dhe politikanit Edi Rama i shpalli luftë mbarështuesve të kanabisit në vitin 2013 pas fitores së tyre elektorale. Ai filloi më 16 qershor 2014 me ndërhyrjen që në Lazarat, një fshat afër kufirit grek.





Fshati armatosur rëndë ishte përgjegjës për gjysmën e prodhimit të kanabisit në Shqipëri, rreth 900 ton në vit, sasi e cila korrespondon me një vlerë të llogaritur në rrugët e Evropës prej 4.5 miliardë euro.





Në vitin 2014, policia konfiskoi 101 ton marihuanë, përafërsisht po aq sa shuma totale në nëntë vitet paraardhëse. Gati gjysmë milioni bimë janë shkatërruar.





Në një raport progresi mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim, BE vlerësoi luftën kundër kanabisit në nëntor. Megjithatë, ajo kritikon se zyrën e prokurorit publik dhe policia nuk janë në gjendje të ndërmarrin veprime kundër bandave që zotërojnë industrinë e drogës. Problemi i pastrimit të parave që lidhet me trafikimin e drogës është gjithashtu duke u trajtuar shumë pak: Midis 2010 dhe 2015 më pak se 35 persona janë transferuar.





Qeveria pa strategji





Jana Arsovska, një eksperte për krimin e organizuar në vendet e Ballkanit në Kolegjin e Drejtësisë Penale John Jay në Nju Jork, tha: "Edhe në qoftë se qeveria pretendon të trajtojë problemin e drogës, nga ana tjetër ka kriminelë që lirohem pa u dënuar." Ndërvarësia e politikës, krimit dhe korrupsionit është duke shkaktuar lulëzimin e krimit të organizuar.





Rrugët e sofistikuara të transportit





“Për mbarështuesit dhe kontrabandistët, korrupsioni policor është pjesë e modelit të biznesit. Përdoren kafshët si mjet transporti,” - shpjegon një trafikant. Ka një marrëveshje të qartë me policinë: ajo thjeshtë monitoron gjatë transportit. "Ata na tregojnë kur rruga është e lirë, kështu që ne mund të sigurt të dërgojmë mallrat në destinacionin e tyre, sepse është e pamundur për të transportuar diçka pa pëlqimin e tyre." - thotë ai.





Droga gjen rrugën e vet mbi kufijtë e depërtueshëm të ish republikave jugosllave dhe në fund arrijnë në zonën e Shengenit, së pari në Hungari apo Slloveni. Kontrabandistët e tjerë zgjedhin rrugën më të drejtpërdrejta, si nga deti apo ajri, ose nga brigjet perëndimore të Shqipërisë në bregdetin jugor italian. Porti shqiptar i Durrësit është vetëm 200 kilometra larg Barit.





Sipas të dhënave të Guardia di Finanza, më shumë se 3 ton kanabis janë sekuestruar në port në vitin 2014. Kjo shifër ka rënë në 1.8 ton në vitin 2015, por në një ditë të vetme në korrik 2016, një anije dhjetë metra e gjatë ishte goditur me 1.2 ton kanabis me një vlerë tregu prej 12 milionë euro.





Policia shqiptare nuk i ka mjetet e duhura për të luftuar tregtinë e dorgës. Si rezultat i kësaj, shqiptarët e kanë vënë besimin e tyre në bashkëpunimin ndërkombëtar:





Pranimi i Korrupsionit