Sinoptikanët paralajmërojnë se fundjava pritet të jetë shumë e ftohtë. Temperaturat me minus do të rikthehen sërish në të gjithë vendin. Ato do të shkojnë deri në - 10 gradë në veri të vendit, ndërsa në bregdet dhe zonat e ulta nga 8 deri -2 gradë. Prezente në disa zona të vendit do të jenë dhe rreshjet e shiut.