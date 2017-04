FOTO/ Zbulohet laboratori i drogës, kapet shqiptari. Ja emri

Karabinierët zbulojnë laboratorin e drogës, kapet shqiptari me heroinë të pastër në Foggia.





Tre persona, përfshirë një shqiptar 29-vjeçar, kanë përfunduar në pranga, teksa karabinierët në Foggia kanë zbuluar një laborator droge. Shqiptari i arrestuar quhet Tefik Lecini (në rreth), banues në Barile, ndërsa të tjerët janë i zoti i ndërtesës ku është ngritur laboratori, Massimo Bruno, 47 vjeç, dhe një grua rumune, Mirabela Ciocodan, 30-vjeçare.





Në laborator është kapur 620 gramë heroinë e pastër, e cila, sipas tabelave, do të ndahej në në 906 doza, plus një sasi tjetër e papërgatirur ende, gjithsej rreth dy kile e gjysmë, me të cilën mund të arrihej në 2515 doza.