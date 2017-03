Forumi per të moshuarit - Veliaj thirrje fëmijëve emigrantë: Mos braktisni prindërit

Kryebashkikau i Tiranës, Erion Veliaj i ka bërë një thirrje të gjithë fëmijëve emigrantë që kanë prindër pleq në Shqipëri të mos i braktisin. Gjatë fjalës së tij në forumin për të moshuarit, Veliaj u shpreh se familja shqiptare ka bërë regres. Pavarësisht se kanë më shumë para njerëzit janë bërë më pak njerëz tha Veliaj.