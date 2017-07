Çfarë të veshim në verë?

Vera erdhi, vapa filloi dhe ankthi po ashtu. Çdo mëngjes sapo zgjohemi mendojmë se çfarë do veshim që të jemi rehat dhe freskët njëkohësisht, plus të dukemi këndshëm dhe të përshtatshëm për gjithë ditën. Uf….. Po një zgjidhje ka gjithmonë. Për t’u dukur chic dhe casual, dhe një look minimalist njëkohësisht na duhet të fokusohemi tek ngjyrat e lehta që na bëjnë të dukemi elegante dhe nuk tërheqin rrezet e diellit ose edhe “all in white”, veshje të gjera, mundësisht oversized, e me material të freskët, apo vizat dhe detaje të thjeshta që nuk dalin asnjëherë nga moda. Prandaj po ju sjellim një galeri me idetë tona për kombinimin e ngjyrave dhe të rrobave tuaja mënyrë që të dukemi sa më rehat dhe me stil…