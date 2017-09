Fakultetet shtetërore, shpenzime të dyshimta të miliardave që marrin nga regjistrimi i studentëve

Pagat i cakton dhe e jep shteti, pajisjet i blen shteti, mjediset i riparon shteti, energjinë elektrike, ujin dhe taksat i paguan shteti, pagesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore i paguan shteti, atëherë ku përfundojnë nga 500 mijë lekë regjistrim për çdo vit mësimor dhe nga 1 milion lekë për çdo vit regjistrimi në Master, që paguajnë afro 20 mijë studentë?