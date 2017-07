Ende problematike situata me zjarret në Shqipëri

Rreziku i zjarreve vijon të mbetet i vazhdueshëm në të gjithë vendin për shkak të temperaturave të larta.

Përgjatë orëve të fundit ka pasur 3 vatra zjarri në pyje në qarqet Gjirokastër dhe Dibër.





Specialistët e Emergjencave Civile vijojnë të monitorojnë situatën nga afër në të gjithë vendin. Emergjencat Civile bëjnë thirrje ndaj qytetarëve që në rast se konstatojnë zjarre, të njoftojnë menjëherë në numrat e emergjencave 112, 129 ose në numrin 0694110198.





QARKU GJIROKASTËR





Vatra e zjarrit e nisur mbrëmjen e djeshme në kurorën e gjelbër të qytetit të Tepelenës është riaktivizuar sërish. Emergjencat Civile kanë nisur një helikopter për shuarjen flakëve nga ajri pasi ndërhyrja nga toka është e vështirë për shkak të terrenit të vështirë.





QARKU DIBËR