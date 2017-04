Elbasan/Rama “promovon” Mimin dhe “thumbon” ish-ministrin Beqja, për ndërtimet pa leje në mjediset e spitalit

Nga Lindita MALO





Nis “stuhia” e fushatës elektorale, udhëheqësit dhe klanet e “Rilindjes” presin me ankth hartimin dhe publikimin e listës së kandidatëve





Kryeministri duket se kishte vendosur t’i impononte edhe Taulant Ballës, gjithçka lidhur me Mimin e Mbrojtjes, aq sa në një moment ai u shpreh se “Mimi javën tjetër nis fushatën bashkë me ju në Elbasan”, porosi e cila mori “OK” të menjëhershëm dhe gjithë përulësi nga Balla.