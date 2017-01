Eksperti i sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve të lexuesve së gazetës "Telegraf"

Pensionet për personat e paaftë për punë, pensionet e posaçme, vitet e punës në një vend të huaj





Pensionet e posaçme për persona me rezultate të dallueshme në fushën e tyre profesionale

Pyetje

Në letrën që sapo na erdhi lexojmë: Duke marrë shkas nga shkrimi I botuar javën që kaloi për pensionet e posaçme unë kam këtë problem. Bashkëshorti im me profesion muzikant dhe kompozitor me vendim qeverie para disa vjetësh ka marrë pension të posaçëm. Ai kohët e fundit ka ndërruar jetë, unë jam bashkëshortja e tij pensioniste dhe aktualisht marr 25000 lekë në muaj. Pyes, a kam të drejtë të lë pensionin tim dhe të marr pensionin e bashkëshortit i cili ishte rreth 45 mijë lekë në muaj (pensioni I zakonshëm bashkë me pensionin e posaçëm)?





Përgjigje

Sipas nenit 5 të ligjit të sigurimeve shoqërore pensioni I posaçëm jepet personave që kanë arritur rezultate të dallueshme në punën e tyre dhe është kopetencë vetëm e Këshillit të Ministrave. Këtë pension e përfiton vetëm personi për sa kohë jeton dhe pas vdekjes së tij nuk I trashëgohet pjestarëve të tjerë të familjes (prindërve, bashkëshortese e fëmijëve). Sipas neneve 40 dhe 41 të ligjit të sigurimeve shoqërore ju keni të drejtë të vazhdoni të merrni...