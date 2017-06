Ekskluzive/ Klaudia Pepa dhe Albi Nako konfirmojnë ndarjen: Prej një viti nuk jemi më bashkë

Historia disavjeçare e dashurisë së koreografit të njohur Albi Nako dhe balerinës së talentuar Klaudia Pepa ka marrë fund. Prej një viti tashmë, çifti jetojnë të ndarë dhe duket se distanca ka qenë arsyeja kryesore e fundit të martesës.Lajmi është konfirmuar ekskluzivisht për revistën Class nga Albi dhe Klaudia, të cilët kanë theksuar se gjithçka mes tyre është mbyllur me mirëkuptim dhe se tanimë do të vijojnë me projektet personale në drejtime të ndryshme.Albi Nako ka qenë një prej mbështetësve më të fortë në karrierën artistike të Klaudias, madje edhe në vendimet e saj më të vështira. Në gjithë këto vite bashkëpunim në skenë dhe në jetë, Albi ka qenë motivim edhe për eksperiencat dhe iniciativat e balerinës në ekranet italiane.Ndërkohë, Klaudia po jeton aktualisht në Itali, ku ka spikatur si një prej balerinave më të mira të baletit modern. Njëkohësisht, ajo ka hapur edhe një shkollë baleti me emrin e saj, por është e përfshirë edhe në projekte të reja televizive.