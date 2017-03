Edhe i dashuri ose e dashura e zyrtarit do të deklarojë pasurinë

Ligji i ri për deklarimin e pasurive ka përfshirë në listë edhe bashkëjetuesit apo bashkëjetueset e zyrtarëve të zgjedhur, që sipas ligjit kanë detyrimin të deklarojnë pasurinë.





Komisioni i Ligjeve ka miratuar dje pro/ligjin për “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, me disa ndryshime në krahasim me ligjin që është në fuqi aktualisht. Në nenin 6 të ligjit që do të kalojë në Parlament është vendosur një dispozitë e re, që detyron që edhe bashkëjetuesit të deklarojnë të ardhurat e tyre, në fillim dhe në fund të mandatit të zyrtarit me të cilin bashkëjetojnë. Ky ndryshim u arsyetua i saktë nga anëtarët e Komisionit të Ligjeve, të cilët u shprehën se sot shumica e çifteve të reja bashkëjetojnë, pa lidhur martesë në gjendjen civile.