E pranon dhe INSTAT: Në 3 muajt e fundit kriminaliteti është rritur me 10%

Kriminaliteti në vend ka pësuar rritje në tre muajt e fundit të 2017.

Sipas të dhënave të INSTAT gjatë kësaj periudhe janë shënuar 10.3% më shumë vepra penale krahasuar kjo me 2016.





Pjesën më të madhe të veprave penale e zënë “Krimet kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike e ndjekur nga Krimet kundër autoritetit të shtetit dhe Krimet kundër personit.





Në tremujorin e tretë 2017 janë kryer rreth 4 mijë vepra penale në sferën ekonomike dhe të pasurisë duke pësuar rritje me 46,8 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2016. Në këto vepra penale, Vjedhjet e pasurisë zënë 36,4 % të totalit duke u rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të një vitit më parë.





Edhe veprat penale kundër personit kanë pësuar rritje gjatë tre muajve të fundit të 2017. Nga të dhënat e INSTAT gjatë kësaj periudhe janë shënuar rreth 2 mijë vepra penale kundër personit, duke pësuar rritje me 5,5 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2016.