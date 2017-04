E paprecedentë. Ambasadorja e BE, zyrtarisht vartëse e Edi Ramës. Kontrollon punimet e ...

Nuk kishte ndodhur kurrë më parë që një diplomate të dilte në terren për të parë dhe ndjekur punimet publike me taksat jo të qeverisë së saj, por të qytetarëve shqiptarë.





Madje duke bërë edhe fushatë për kryeministrin me një projekt betoni që ka 4 vjet i papërfunduar në Vlorë. Me lungomaren e famshme.





Ditën që Rama po shpërndan legalizime, Vlahutin ndjek punimet e Lungomares. Nuk do të jetë më habi sikur të shohim Vlahutin të shpërndajë certifikatat e legalizimeve në emër të Ramës.





Ambasadorja e Bashkimit Europian, Romana Vlahutin mëngjesin e sotëm ka zgjedhur që ta kalojë në Vlorë, aty ka dalë në terren për të parë nga afër punimet që po bëhen për një nga projektet më të mëdha në qytetin bregdetar, siç është Lungomare.





E veshur me një fustan veror me ngjyrë të kuqe diplomatja e BE-së siç duket edhe në këto foto, bisedon me përgjegjësit e punimeve në një prej zonave më problematike për trafikun në qytetin bregdetar, që mesa duket i tillë do të mbetet edhe për këtë verë.