E dashura e deputetit kosovar, poza lakuriq në një dhomë hoteli (Foto, +18)







Today





Iva Aliko është një vajzë seksi nga Tirana, që jeton mes tregut të muzikës dhe modës. 23-vjeçarja bionde, e cila ka hyrë në botën e showbizit nëpërmjet modës, baletit dhe prezantimit prej më se një viti është bërë pjesë e faqeve rozë, për shkak të historisë së saj të dashurisë me një deputet nga Kosova.



Por si ndihet Iva përballë burrave të rëndësishëm të biznesit dhe politikës dhe ngacmimet prej tyre i rrëfen për gazetën “Panorama”, ndërkohë që sapo ka realizuar një set të ri fotosh nudo për vitin 2017, teksa është duke u larë në dhomën e gjumit. Pasi ka ndryshuar ngjyrën e flokëve nga bionde në brune, ajo thotë se ka po të njëjtën vëmendje mashkullore.







“Meshkujt nuk i tërheq ngjyra e flokëve të mia, por Iva, ajo që unë jam”, thotë ajo. Në lidhje me historinë aq shumë të përfolur me politikanin nga Kosova, ajo thotë se nuk i pëlqen të flasë për këtë pjesë, ndërkohë që rrëfen se shumë burra të tjerë të rëndësishëm e ftojnë për një gotë, duke i ofruar miqësi.







”Kjo është e përhershme tek unë. Mund të them se kam shoqëri me njerëz të rëndësishëm, dhe konsumimi i një pijeje kur dua unë është zakonisht në kuadrin e një shoqërie, por edhe për njohje”.



Pyetjes nëse ka nga ata personazhë publikë apo politikanë që i shkruajnë në Facebook apo rrjetet sociale ku i kërkojnë takim, ajo përgjigjet: “Vetëm dy raste kanë ndodhur deri tani”. Këngëtarja që po përflitet në media për format bombastike, vitin e kaluar mori një ofertë 100 mijë euro për të luajtur në një film pornografik në SHBA.







Deri tani ajo ka rrëfyer në media se dhuratat që ka marrë nga burrat janë një apartament në Tiranë, dhe një unazë diamanti shumë e kushtueshme, e porositur posaçërisht për të me vlerë 20 mijë dollarë.